Da Bach a Morricone: il pianista Antonello Manco in concerto al Circolo Artistico Città di Palermo

Il pianista palermitano Antonello Manco in concerto al Circolo Artistico Città di Palermo, doamni, mercoledì 12 giugno, alle 19.30. Una serata, chiamata Il pianoforte da Bach a Morricone: Manco spazierà attraverso la musica di Bach, Liszt, Fain, Morricone e Visconti.

Manco nasce a Palermo nel 1964, a 16 anni si diploma al Conservatorio di Palermo, di cui diventa docente solo due anni dopo. Tra i suoi maestri Antonio Trombone per il pianoforte e per la composizione Eliodoro Sollima. Il suo repertorio spazia dalla musica antica agli autori contemporanei. È autore di vari brani di musica strumentale e vocale.

La sua attività concertistica lo ha portato nel 1982 al Mozarteum di Salisburgo, su invito di Carlo Zecchi, in tournée in Italia, Germania, Austria, ex Unione Sovietica, Stati Uniti, suonando a Boston, Washington e alla Carnegie Hall di New York.