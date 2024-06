Torna l’Acchianata Ecologica a Palermo: «Giusto che l'imprenditoria mandi messaggi etici»

Che l’anno scorso ha ricevuto in dote dai partecipanti quasi una tonnellata di rifiuti; un record che ci si augura non venga battuto. Insomma, un’acchianata nel segno della devozione, della tutela dell’ambiente e dell’impegno civico: «Ci rivolgiamo spesso alle istituzioni - dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo - per chiedere il rispetto dei nostri diritti ma al tempo stesso vogliamo essere protagonisti di una cultura del fare e collaborare fattivamente per costruire attorno a noi una realtà migliore. Inoltre - ha proseguito - quest’anno la manifestazione ha una doppia valenza: oltre ad essere incastonata negli eventi per il quattrocentesimo, cade per l’ottantesimo anno di Confcommercio. Vogliamo esprimere un messaggio etico, che il nostro mondo imprenditoriale vuole mandare a difesa di principi imprescindibili come la sostenibilità ambientale e il rispetto dei luoghi della nostra quotidianità». L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Palermo e vede la partecipazione di decine di associazioni e partner, tra cui spicca la Onlus Plastic Free, «che conta circa 1600 volontari», spiega Dario Scalia, presidente di Confcommercio giovani e ai vertici della Onlus. «Plastic free - prosegue Scalia - mette a disposizione i suoi numeri ed è in prima linea per la logistica e reperimento dei rifiuti».