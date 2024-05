Palermo, al Loggiato San Bartolomeo le foto di Enzo Sellerio raccontano i «Bambini di Sicilia»

Estetica e storia. La mostra fotografica in memoria dell’arte e della passione di Enzo Sellerio per l’immagine racconta una Sicilia degli anni ’60 ancora martoriata dalla guerra: la povertà e le difficoltà dei bambini, cui è dedicata la mostra, trasudano verità e racconto di un’Isola che ancora paga un pesantissimo dopoguerra. Curata da Olivia Sellerio e Sergio Troisi, prodotta da Sellerio Editore in collaborazione con la Fondazione Sant’Elia, «Bambini di Sicilia», titolo della mostra, aprirà le porte l’1 giugno e sarà visitabile fino al 30 giugno dalle 10 alle 20 al Loggiato San Bartolomeo.

Novanta fotografie di cui 45 inedite: numeri che restituiscono l’idea di quanti tesori l’archivio Sellerio può ancora regalare alla città e alla Sicilia. «Aveva uno sguardo sulle cose che sicuramente si posava sull’aspetto estetico, per lui importantissimo - spiega il figlio, Antonio Sellerio - ma che andava sempre nel profondo, nel dettaglio, cercando di capire cosa ci fosse dietro l’apparenza».