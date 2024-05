Palermo, al Patafisico l’universo poetico e clownesco di Céline Brynart

Il Piccolo Teatro Patafisico di via La Loggia e il Teatro Atlante in via della Vetreria, a due passi da via Alloro, ospiteranno domani, venerdì 31 maggio, gli spettacoli della quarta giornata di “Come l’Arca di Noè”, quarantunesima edizione de La Macchina dei Sogni di Mimmo Cuticchio. Quest’anno, infatti, il festival ha messo in rete quattro teatri palermitani: con il Teatro dei Pupi di via Bara all’Olivella e la Sala degli Specchi del Politeama Garibaldi, ecco il Teatro Atlante, luogo di incontro, scambio e confronto tra poetiche diverse e diverse tipologie di pubblico, e il Piccolo Teatro Patafisico che attraverso la compagnia Teatro degli Spiriti ha fatto della “figura” la cifra stilistica del proprio percorso di ricerca.

Sempre domani, al Teatro dei Pupi “Santa Rosalia” di via Bara all’Olivella, replica de “L’infanzia di Orlando” della Compagnia Figli d’Arte Cuticchio. Sempre in via Bara, nel Laboratorio al civico 48, continua fino al 2 giugno la mostra “Animali e creature fantastiche nell’arca dei pupi”.