Palermo, lutto al Giornale di Sicilia: è morto l'ex capocronista Nino Giaramidaro, la sua grande passione era la fotografia

È morto l'ex capocronista del Giornale di Sicilia, Nino Giaramidaro. Aveva 82 anni. Originario di Mazara del Vallo, Ninuzzo (così lo chiamavano tutti al Giornale) per anni aveva guidato il settore pulsante del quotidiano siciliano. Non era soltanto un giornalista di razza, molti lo ricordano per la sua grande passione per la fotografia e per il giornalismo fotografico. Aveva stretto rapporti di amicizia con alcuni dei più noti fotografi siciliani.

Sotto la sua ala, sono cresciute intere generazioni di cronisti. La cura per gli aspetti essenziali della cronaca e l'attenzione per i dettagli lo rendevano un uomo macchina molto apprezzato nella redazione di via Lincoln. Tra la fine degli Ottanta e l'inizio degli anni Novanta fu prima il vice di Armando Vaccarella alla cronaca di Palermo del giornale, per poi prendere in mano le redini del settore fino al momento della pensione.

Negli anni Settanta aveva fatto parte della redazione del giornale L’Ora, inizialmente con corrispondenze dal Trapanese. Era stato tra i primi a seguire il terremoto del Belice nel 1968. Con la sua macchina fotografica aveva anche ripreso le devastazioni del sisma con immagini di forte impatto emotivo. Sull’uso delle foto Giaramidaro ha lasciato una viva testimonianza nel volume «L’Ora. Edizione straordinaria» curato da un gruppo di ex redattori. Poi Giaramidaro è passato all’edizione palermitana del Diario e quindi è cominciata la sua avventura al Giornale di Sicilia.