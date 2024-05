A Palermo si gira il film di Angelo Duro: limitazioni al traffico e divieti di sosta in alcune strade

A Palermo stanno per iniziare le riprese di «Io sono la fine del mondo», film che vedrà protagonista il comico palermitano Angelo Duro. Non si conosce ancora la trama e le scene verranno girate da giugno a fine luglio tra la Sicilia e Roma.

Alcune scene del lavoro diretto dal regista barese Gennaro Nunziante saranno girate tra il centro storico, la zona di Viale del Fante, Vergine Maria e Mondello ed è già stata emessa un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune.

L'ORDINANZA

Le limitazioni

L'ordinanza prevede in via Salvatore Spinuzza, nella carreggiata nord del tratto compreso tra via Roma e via Valenti sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati dalle 16 del 3 giugno alle 24 del 4 giugno; in piazzale Trattati di Roma, nel lato che costeggia la recinzione del parco avventura sarà in vigore il divieto di sosta ambo i lati dalle 16 del 6 giugno alle 24 del 7 giugno; in via Salesio Balsano, nel tratto compreso tra via Nicolò Turrisi e via Volturno lato destro del senso di marcia sarà vietato sostare ambo i lati dalle 16 del 7 giugno alle 24 dell'8 giugno; in via Vergine Maria, nel tratto compreso tra via il civico 1 (Nautica Kothon) e il civico 11 (altezza ingresso cimitero) non si potrà parcheggiare ambo i lati dalle 16 dell'11 giugno alle 24 del 12 giugno. Dalle 6 del 12 giugno alle 22 del 13 giugno: in viale Principessa Giovanna, tratto compreso tra viale Regina Elena e viale delle Palme, divieto di sosta ambo i lati; in viale Principessa Mafalda, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e viale delle Palme, istituzione del divieto di sosta ambo i lati; in viale Regina Elena, tratto compreso tra il Circolo Velico e viale Principessa Mafalda, divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare limitatamente al tempo delle riprese, della durata massima di 10 minuti.