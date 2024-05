Teatro in carcere, in scena i detenuti-attori del Pagliarelli di Palermo

Tra ragione e sogno, la poesia per poter attraversare la vita senza restarne travolti. I detenuti-attori della Casa circondariale Pagliarelli “Antonio Lorusso”, tornano in scena con un'altra rappresentazione della Compagnia Evasioni. Lunedì 27 maggio in anteprima per educatori, polizia penitenziaria, docenti e soprattutto per i detenuti del carcere palermitano, il sipario si aprirà su (Dis)Incanto, scritto e diretto da Daniela Mangiacavallo che firma regia e drammaturgia. Di Roberta Barraja, i costumi; assistente ai costumi Francesca Mandalà. Collaborazione drammaturgica e artistica di Marzia Coniglio, Fabiola Arculeo, Oriana Billeci; assistenti di scena Alba Sofia Vella, Antonella Sampino. Foto di scena, Danilo Tarantino. Sul palcoscenico, Antonino Alvarez, Gianpaolo Benfante, Antonio Cardella, Maurizio Celesia, Antonio Cirivilleri, Giacomo Cusimano, Ivan D’Amato, Umberto D’Arpa, Giuseppe Di Francesco, Carmelo Di Marzo, Francesco Duecento, Giovanni Giardina, Giancarlo Grisafi, Giusto Gueccia, Francesco Paolo La Rocca, Ferdinando Lipari, Domenico Lo Nigro, Fabrizio Marchese, Marco Marsala, Daniele Messina, Michele Mulè, Michele Musso, Fabio Mustacciolo, Maurizio Randazzo; con la partecipazione delle attrici e collaboratrici della compagnia, Fabiola Arculeo, Oriana Billeci, Marzia Coniglio.

Lo spettacolo «(Dis)Incanto – dice la regista Daniela Mangiacavallo che anche quest’anno è tornata a lavorare con i detenuti del Pagliarelli – riflette sulla capacità dell’uomo, oggi, di poter ancora provare “incanto”. Uno sguardo puro, un animo di bambino e la capacità di abbandonarsi alla fantasia e al sogno: sono queste le porte per accedere al bello e alla realtà più profonda e nascosta delle cose. Chi vuole vedere e conservare in sé l'incanto, come quello di Oberon che con il suo flauto fa ballare i bambini; o come lo splendore di una bambina nel cielo, seduta sul bordo delle nuvole a tessere una tela di filo d'argento, dovrà farlo prima che l’età adulta gli veli gli occhi. Perché a fare castelli in aria non sono i pazzi, ma gli eletti capaci di vederli davvero, quei castelli fatti d'aria e popolati di magiche creature. In un mondo che cambia e spaventa, pronto a inghiottirci, le favole sono una possibilità, una sorta di salvacondotto per attraversare la vita. È in quella fessura sottile tra la ragione e il sogno che la poesia sa guardare, anche quando si hanno gli occhi ormai ciechi».