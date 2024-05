Palermo, Carmen Diodato ai liceali del Dolci: «Sento la musica nell'anima»

Carmen Diodato, ballerina con una sordità profonda bilaterale, ha incontrato gli alunni del liceo Danilo Dolci, a Palermo. L’artista è riuscita a sfidare i pregiudizi e a entrare in due delle quattro fondazioni lirico sinfoniche rimaste in Italia: l’Arena di Verona ed il Teatro Massimo di Palermo. Carmen Diodato ha spiegato agli studenti che i limiti sono nelle nostre teste e con forza e determinazioni si possono abbattere tutte le barriere. Ha raccontato la sua vita, le difficoltà per realizzare il suo sogno, quello di ballare nei teatri più importanti di Italia.

Ha dovuto affrontare tante sfide con determinazione facendo comprendere agli alunni del liceo Danilo Dolci come i traguardi sono frutto di impegno e volontà. La ballerina ha detto agli studenti «il male che ci viene fatto, potrebbe essere considerato quasi come una sorta di dono, un qualcosa dal quale trarre forza e coraggio per continuare a sognare, perseverando nei propri obiettivi di vita, nonostante tutto». Il segreto di Carmen, grazie al quale riesce a ballare nonostante la sua totale sordità, ovvero l’uso delle vibrazioni e del flusso di sensazioni, ha suscitato meraviglia e curiosità tra gli studenti che l’hanno travolta di domande. Attraverso la danza, in quelle vibrazioni che le permettono di percepire il ritmo e tenere i tempi, attraverso il suo sguardo curioso e attento con cui ha imparato a «sentire», Carmen ha trovato la via verso il riscatto e l’emancipazione, un modo personale di uscire dall’isolamento. L’incontro è stato voluto dal liceo Danilo Dolci, «sempre attento all’inclusività e alla disabilità, e che da anni promuove una didattica orientativa esperienziale, basata sul confronto con realtà differenti e finalizzata alla formazione dell’individuo umano».