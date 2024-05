Gli studenti del Dams di Palermo sui set della scuola di cinema «Piano Focale»

L’unico modo per imparare a fare cinema seriamente è farlo sul campo, o meglio sul set. Con questo spirito nasce la convenzione tra il Dams di Palermo e la scuola di cinema «Piano Focale» -Eikona Film, dove anche quest’anno gli studenti potranno frequentare il tirocinio previsto dal piano didattico. L’iniziativa verrà lanciata alle 12 del 27 maggio nell’aula Magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche (viale delle Scienze, edificio 12).

L’evento è anche l’occasione per presentare l’offerta didattica della scuola di cinema "Piano Focale" che proprio da quel giorno apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico 2024-2025, confermando anche questa volta la sua vocazione estremamente pratica. Nella sede di Villa Riso (in viale dell’Olimpo 30/a) si può scegliere uno dei 7 corsi cinematografici, tutti a numero chiuso. Si tratta di Regia, Direzione della Fotografia, Montaggio, sceneggiatura, produzione cinematografica, Fonico di presa diretta, Recitazione cinematografica.

Dopo i saluti del professor Sergio Bonanzinga, coordinatore del Corso di Laurea in Dams - Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Palermo avrà luogo la proiezione del cortometraggio Una giornata (2024), per la regia di Marco Maria Correnti e la sceneggiatura di Giuseppe Gigliorosso. Tutto prodotto dalla Scuola di Cinema Piano Focale-Eikona Film.