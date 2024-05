Palermo, la stagione estiva del Teatro Massimo omaggia Santa Rosalia: presentato il calendario degli eventi

Una lunga preghiera dedicata a Santa Rosalia, il Teatro di Verdura e la scalinata monumentale come un anfiteatro. La stagione estiva del Teatro Massimo, presentata questa mattina (8 maggio), sarà per tutti i gusti: tantissimi i temi che verranno trattati ma un posto di rilievo è stato riservato al quattrocentesimo anniversario della scoperta delle spoglie della Santuzza, che farà da filo conduttore ad altre opere e spettacoli.

Ad inaugurare la stagione il 27 giugno alle 21 in Sala grande sarà infatti 4 Canti per Rosalia, oratorio in quattro parti per soprano, mezzosoprano, voce narrante e orchestra che, già dal titolo, mette in evidenza il legame profondo con la città. Quattro le compositrici, Valentina Casesa, Maria Mannone, Giulia Tagliavia e Corinne Latteur, che hanno dato vita alle musiche dello spettacolo che grazie alla ricerca storica di Consuelo Giglio e alla drammaturgia di Fabrizio Lupo, cercherà di sanare una delle lacune che segnano la storia della musica a Palermo. «Sarà un’estate principalmente dedicata alle celebrazioni in onore di Santa Rosalia - spiega il sovrintendete Marco Betta - che inizierà con una dedica aggirata a quattro compositrici. Sarà un canto corale da 27 giugno al 3 agosto nei luoghi del teatro, dalla Sala Grande alla Sala Stemmi, alla Scalinata monumentale al Teatro di Verdura, per raccontare ancora una volta i cammini della musica».