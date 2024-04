A Palermo i casting dello Zecchino d’Oro

I casting dello Zecchino d’Oro proseguono il loro viaggio lungo lo Stivale e arrivano in Sicilia per trasformare in realtà il sogno dei bambini e delle bambine che desiderano diventare i solisti della prossima edizione della manifestazione canora, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

Tre le nuove date da mettere in agenda: venerdì 10 e sabato 11 maggio l’appuntamento è al Centro Commerciale Forum di Palermo (Via Filippo Pecoraino, 90124), mentre domenica 12 maggio le audizioni approderanno al Palazzo Polifunzionale di Letojanni (Piazza Corrado Cagli, 98037), in provincia di Messina.

Le selezioni si terranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La partecipazione è gratuita. Iscriversi ai casting è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale dello Zecchino d'Oro e selezionare la tappa di interesse. Le iscrizioni possono essere effettuate fino al giovedì che precede la data dell’audizione. Anche a candidature chiuse è possibile partecipare alle selezioni, presentandosi di persona tra le 17.00 e le 18.00.