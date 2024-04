Ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo torna la Malafesta ideata da La Rappresentante di Lista

Teatro dell'evento, come di consueto, l'Averna Spazio Open che vedrà alternarsi sul palco alcune delle realtà emergenti del panorama musicale siciliano e nazionale selezionate dal duo di artisti. Ed ecco, dunque, le esibizioni di Lamante, ossia la vicentina Giorgia Pietribiasi con un live set e un acustico; poi Lero Lero, il collettivo nato nel 2022 e formato da Alessio Bondì, Fabio Rizzo e Donato Di Trapani (tastierista di Paolo Nutini e Colapesce Dimartino), amici e colleghi da anni, ai quali si aggiungono le percussioni di Giovanni Parrinello; si prosegue con Queen of Saba, il due "elettronico" con Sara Santi e Lorenzo Battistel, dalle chiare influenze Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica; e Simone Privitera, noto ai più, soprattutto come compositore.

Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, commentano l’evento e la line up che - assicurano - non deluderà: «Vogliamo portare a Palermo artiste e artisti che non arriverebbero facilmente in città e vogliamo farlo a modo nostro trasformando per una sera Averna Spazio Open in un super club». Da sempre La Rappresentante Di Lista si muove e porta avanti la propria battaglia per spazi culturali: «I Cantieri Culturali sono un'occasione imperdibile per avere un nuovo polo attrattivo in città lontano dal salotto turistico del centro storico. Ci teniamo che sia preservato e valorizzato».

«Anche quest’anno il Comune supporta l’evento musicale all'Averna Spazio Open, un’area riqualificata grazie alla collaborazione proficua tra pubblico e privato - dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - Una sinergia che ha riportato un valore importante ai Cantieri culturali della Zisa che anche quest’anno, oltre alla Malafesta, torneranno a ospitare spettacoli e concerti che contribuiranno ad animare una intera stagione ben oltre l'estate. Ringrazio gli organizzatori che hanno creduto ancora in questo progetto».