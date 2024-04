Palermo, il Festino di Santa Rosalia compie 400 anni: presentato a Roma il programma, si parte il 26 maggio

Il 400/mo Festino di Santa Rosalia del 14 luglio prossimo sarà accompagnato da una serie di iniziative per valorizzare il giubileo della santa protettrice di Palermo, con eventi che inizieranno il 26 maggio per protrarsi fino ai primi mesi del 2025. Il progetto è stato presentato in Senato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dal vicesindaco e assessore alla Cultura Giampiero Cannella, e dal senatore Raoul Russo. Domani Lagalla e Cannella saranno a New York per presentare il programma. Lagalla ha ricordato come quest’anno ricorra il 400esimo anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, che consentì di sconfiggere la peste che stava decimando la città. L’anno successivo, dopo che una commissione accertò che le spoglie ritrovate erano davvero quelle della Santa, vi fu il primo corteo trionfale il 14 luglio, che da allora si rinnova annualmente. La valorizzazione di questo anno giubilare, ha spiegato Lagalla, vuole «non solo confermare l’atto di fede, ma vuole anche essere la promozione della città, afflitta da pesti moderne che vogliamo superare».

«Quattrocento anni dal primo festino di Santa Rosalia, una festa di devozione, una festa che per i palermitani ricorda la liberazione dalla peste e che ogni anno rinnova questo spirito». Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della conferenza stampa di presentazione del 400° Festino di Santa Rosalia. «Sarà anche l’occasione per incontrare a Palermo un milieu internazionale al quale noi chiediamo di essere presente, di partecipare, di condividere spirito e letizia di una festa», ha aggiunto.

«Palermo - ha aggiunto - vuole cambiare ragione sociale, non più etichettata in negativo con la mafia. C’è stata un lotta per affermare legalità e trasparenza che va riaffermata giorno per giorno, e che ci spinge a recuperare per la città una dimensione internazionale».

In quest’ottica il tema scelto quest’anno, ha detto Cannella «è la speranza, ed è connesso al fatto che da quelle spoglie mortali si attivò l’intervento salvifico, ed oggi il mondo rischia di essere contagiato da parecchie pesti».

Gli eventi, al di là della tradizionale sfilata del carro allegorico il 14 luglio, e la processione del 15, inizieranno il 26 maggio al Santuario della Santa sul Monte Pellegrino: qui verrà benedetta la statua creata per la sfilata di quest’anno. Proseguirà con appuntamenti anche nelle periferie della città, passando per l’Accianata delle Rosalie nella notte tra il 3 e il 4 settembre, per protrarsi sino ai primi mesi del 2025, con appuntamenti anche in altri comuni siciliani.