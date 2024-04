Al teatro Zappalà di Palermo si danza per l'autismo: «Un'opportunità per dimostrare il loro talento»

La danza, grande strumento di inclusione, è stata protagonista al Nuovo Teatro Zappalà di Palermo. Ballerini e ballerine di ogni età, ciascuno con la propria unicità, hanno danzato dimostrando talento e abilità. Alla manifestazione Danzo per l’autismo, organizzata dal maestro Giuseppe Di Michele, hanno partecipato numerose scuole di danza e tutti si sono esibiti senza differenze.

«Siamo giunti alla terza edizione – dice il maestro Giuseppe Di Michele – e con questa giornata abbiamo voluto dare seguito all’evento di domenica scorsa di ParlAutismo al teatro Politeama perché di autismo si deve parlare sempre e tante devono essere le opportunità per i ragazzi con disabilità di esibirsi e di manifestare i loro talenti. La parola chiave è inclusione. Tutti devono stare insieme, condividere gli stessi momenti e gli stessi spazi, senza distinzioni».

Applausi a scena aperta per Marika Salvaggio e Giulia Giambrone che sul palco hanno sfidato la disabilità e dato voce alle loro passioni. Tanto emozionati Antonella Rosato e Andrea Giambrone, genitori di Giulia che hanno visto danzare la figlia in piedi sul palcoscenico, allontanando la sedia a rotelle. «Giulia ha fatto tanti progressi – dice mamma Antonella -. Vederla camminare, anche per poco, è un sogno che si realizza. Giulia ha capito che può lasciare la carrozzina,fa terapia la mattina volentieri perchè sa che andando a danza avrà un riscontro. Il maestro Giuseppe ha dato a Giulia un motivo in più per andare avanti».