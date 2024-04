Perfetti Sconosciuti arriva in teatro, successo Al Massimo di Palermo

Dopo il successo della pellicola cinematografica arriva in teatro “Perfetti Sconosciuti”, in scena al teatro Al Massimo dal 12 al 22 aprile. Tra i protagonisti Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo Anna Ferzetti e Astrid Meloni. Le scene sono di Luigi Ferrigno i costumi di Grazia Materia. Il regista Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento della commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere, come anticipa il titolo, "Perfetti sconosciuti”.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim card: cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? E durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi. «Nel film la macchina da presa scava molto nelle relazioni», spiega Paolo Calabresi, che nel film interpreta il padrone di casa, Rocco, che con la moglie Eva organizza la cena. «In teatro invece - prosegue - è un totale, come si dice in gergo, quindi vedi sempre tutto: le reazioni e le azioni di questi sette amici, che forse così amici non sono. Viviamo un periodo strano della nostra esistenza, tutti quanti - prosegue - in cui decidiamo di dare la responsabilità di alcune nostre azioni ad una scatoletta che potrebbe fare guai insomma». «Io faccio Lele - spiega Dino Abbrescia - uno degli amici, sposato con Carlotta. Il testo è molto teatrale, il valore aggiunto è che ci sono tutti e sette gli attori e così vedi tutte le reazioni e puoi cogliere cose che nei film magari non compaiono - prosegue - il telefono è la scatola nera della nostra vita».