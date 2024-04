Rosa Balistreri rivive in un film girato a Palermo: le riprese alla Kalsa e alla Vucciria

Palermo diventa il set cinematografico del film «L'amore che ho», dedicato alla cantautrice Rosa Balistreri. Di Paolo Licata, è prodotto da Dea Film e si propone di ripercorrere la vita della «cuntastorie» che in Sicilia ha lasciato un segno indelebile, raccontando la sua terra in tutte le sue sfumature. Rosa Balistreri, ha d'altronde parlato dei più deboli con le sue canzoni, dando voce a chi non ne aveva: contadini, emigranti, poveri.

La sua chitarra e le sue note accompagnavano le storie di una Sicilia maltrattata, in cerca di riscatto. E il film in questi giorni girato soprattutto nel centro storico del capoluogo, vuole riprodurre fedelmente tutte le tappe della sua esistenza, a tratti travagliata. La pellicola si ispira al romanzo di Luca Torregrossa, nipote della cantautrice. Il libro ha il titolo di una delle canzoni dell'artista: «L'amore ca v'haiu» e proprio la musica sarà la grande protagonista del racconto con Carmen Consoli, la «cantantessa» siciliana che ha sempre parlato della propria devozione per Rosa Balistreri, considerata una vera e propria ispirazione.