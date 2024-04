Un corto e un festival per Keja Ho Kramer, l’artista californiana che ha scelto Palermo per vivere

Doppio appuntamento di primavera per Keja Ho Kramer, regista e fotografa, figlia del cineasta statunitense Robert Kramer, che è nata in California ma che ha scelto Palermo come «casa» adottiva.

Autrice di video, documentari e film sperimentali, presenta il suo cortometraggio (16m) Dazzling Shadows di Keja Ho Kramer & Joe Schievano (insieme nella foto) , realizzato a partire da una ricerca fotografica analogica e che sarà proiettato presso i locali di ARVIS in via Giovanni di Giovanni 14, alle ore 19 di venerdì 12 di aprile. Alla proiezione saranno presenti gli artisti per spiegare il loro lavoro ispirato dalle ricerche sul colore di Goethe.

Per Keja il lavoro fotografico è esclusivamente analogico: le stampe in bianco e nero e a colori sono realizzate in camera oscura. Alcune delle sue opere sono state esposte di recente a Parigi, presso «The Film Gallery».

Schievano è un compositore di colonne sonore, sound artist, ricercatore di suoni. Ha collaborato con molti registi e artisti in Italia e all’estero nella creazione e produzione di musica e suoni per immagini, teatro e canto.