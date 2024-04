È morto a Palermo Vincenzo Pomar, il cantautore che amava le barche: «Adesso navighi in altri mari»

Si è spento Vincenzo Pomar, cantautore palermitano e fondatore di Officinapalermo, un'associazione che si occupa di creare spazi culturali per valorizzare gli artisti locali. Aveva sessantanove anni: la notizia della sua morte ha profondamente colpito il mondo musicale e culturale, tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, diventati ancora una volta lo spazio per la condivisione del dolore, ma anche di molti aneddoti di chi aveva conosciuto l'artista e lo ricorda raccontando i momenti spensierati trascorsi insieme. «Vincenzo il cantante, lo skipper, l'uomo, l'amico, amico di sempre, amico senza tempo, amico di tutti e amato da tutti. Trovava il lato migliore di ognuno di noi e ognuno di noi con lui sapeva esprimerlo...

Sono addolorato», scrive Federico, che ricorda Pomar in tutte le sue «vesti».

La sua passione per la musica era cominciata infatti da giovane: a diciotto anni andò a vivere a Parigi, nel quartiere latino, dove entrò in contatto con numerosi sudamericani che gli insegnarono i ritmi dei loro paesi. Fino all’età di ventotto anni suonò con Angelo Merlino, sia in Francia che in Italia partecipando ad alcuni album. Rientrato a Palermo ha poi lavorato nel settore assicurativo per circa quattordici anni, ma si è poi dedicato a un'altra delle sue passioni, quella delle barche. Pomar a quaranaquattro anni faceva lo skipper, ma ha ricominciato anche a suonare. Ha poi fondato insieme a Maurizio Curcio, musicista e produttore musicale, l’associazione Officinapalermo e scritto numerose canzoni. Sempre con Curcio, ha realizzato il progetto artistico che comprende il Cd «I bambini di ieri» e l’omonimo spettacolo per quartetto acustico. Nei testi delle sue canzoni è presente una forte carica di ottimismo ed un continuo invito a rivolgersi alla vita con spirito positivo.