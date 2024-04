«Brasil Fala Italiano»: sonorità carioca e bahiane per Pamela Barone, in concerto a Palermo

Arriva «Brasil Fala Italiano», con la cantante palermitana Pamela Barone in sextet per Brass Extra Series. Il concerto venerdì 12 aprile, con inizio alle 21.30, al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo.

Brasil Fala Italiano è un progetto che incanta per la sua bellezza espressiva e poetica, per il coinvolgimento appassionato con cui Pamela Barone canta e interpreta, per l’atmosfera familiare che colpisce lo spettatore conoscendo tutti i brani in programma, per il mood latino che trasporta nelle calde sonorità carioca e bahiane.

La band è dentro il linguaggio afrobrasiliano, ove c’è spazio per dei momenti di grande lirismo, nel ricordo del poeta Vinicius De Moraes, figura di maggior successo in Italia. Il progetto Brasil Fala Italiano è il primo in assoluto a raccogliere in un’unica variegata proposta musicale le canzoni brasiliane tradotte in italiano da autori come Bardotti, Lauzi, Endrigo. Lo spettacolo fa l’occhiolino a citazioni brasiliane famose e pillole di canto in lingua portoghese. La formazione è composta da Pamela Barone voce, Antonio Zarcone piano, Marco Grillo chitarra, Riccardo Lo Bue basso, Gianni La Rosa percussioni, Sebastiano Alioto batteria.