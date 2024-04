Giardino-museo intestato a Santa Rosalia nel cuore di Palermo

Nel cuore di Palermo nasce un giardino che è anche un museo. Il nuovo polo culturale, intestato a Santa Rosalia, è promosso dalla Fondazione Sicilia come un’ala museale di Palazzo Branciforte. Lo ha progettato lo studio Mca - Mario Cucinella Architects, che lo ha concepito come una «teca trasparente, aperta alla comunità e in dialogo con il quartiere circostante, sormontata da un giardino pensile ispirato a quelli arabo-normanni». Il giardino pensile ospiterà specie vegetali profumate e colorate nelle diverse stagioni: sarà quindi una piccola oasi urbana con piante d’ombra e alberi da frutto.

Il progetto è stato presentato da Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Sicilia, come un’operazione che, oltre a rigenerare e riqualificare un quartiere, «ha un forte valore simbolico: verde, cultura, sostenibilità sostituiscono finalmente cemento e degrado». La Fondazione ha recuperato un immobile da anni abbandonato in piazza Guzzetta, che diventerà un nuovo spazio espositivo dopo l’approvazione recente in Consiglio comunale di una variante al piano regolatore generale.