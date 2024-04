Dal Barocco agli stucchi di Serpotta, a Palazzo Reale la mostra-sogno di Dolce e Gabbana è un omaggio alla Sicilia

Dal barocco all’opera, dalla devozione alla Sicilia, c’è tutto il mondo di Dolce e Gabbana nella mostra Dal cuore alle mani che apre il 7 aprile a Palazzo Reale, in anteprima mondiale, prima di andare in tour nei musei di tutto il mondo.

Promossa dal Comune di Milano - Cultura e prodotta da Palazzo Reale e IMG, la mostra è curata da Florence Müller e ripercorre il processo creativo dei due designer, dal cuore, da cui scaturiscono le idee, alle mani, attraverso cui prendono forma.

Un viaggio nella bellezza del fatto a mano che è anche una dichiarazione di amore per l’Italia tutta e per Milano in particolare.

«Inizialmente - raccontano Domenico Dolce e Stefano Gabbana - la mostra doveva essere inaugurata nel 2020. Poi c’è stata la pandemia e abbiamo dovuto rimandare tutto, ma non ci siamo dati per vinti perché è sempre stato il nostro sogno. In questi anni abbiamo avuto modo di rivedere il progetto, ci siamo chiesti se ci rappresentasse davvero, se il nostro messaggio arrivasse dritto al cuore. Solo una cosa non è mai stata messa in discussione: la prima tappa doveva essere a Palazzo Reale, gioiello di Milano e del mondo».