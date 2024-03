Palermo, in migliaia per la processione del venerdì Santo all'Albergheria con i bimbi protagonisti

«Comincio da qui - ha detto il primo cittadino - un quartiere che ha necessità di particolare aiuto e vicinanza dell’amministrazione e la vicinanza del sindaco vuole attestare questa attenzione». Lagalla ha poi fatto gli auguri ai palermitani e elargito alcune raccomandazioni per queste festività: «Serenità e felicità interiore - ha detto - sperando possano amare sempre di più la loro città. Queste festività siano motivo di divertimento senza che si trasformi in pericolo per qualcuno».

La rappresentazione del venerdì santo è molto sentita nel quartiere, «sono le nostre tradizioni - ha sottolineato Imperiale - ringrazio il parroco, don Massimiliano Turturici, per il grande lavoro che serve anche a togliere i bambini dalla strada». La processione è arrivata alla chiesa dei Fornai, dove un bambino vestito da angelo ha lanciato i petali sul feretro di Gesù Cristo, portato in spalla dai fedeli, al suo ingresso nella chiesa. «Siamo qui oggi per mostrare le nostre tradizioni ad una ragazza che non aveva mai partecipato - ha raccontato la signora Giulia - ogni volta è una grande emozione». Centinaia le persone accorse che hanno poi pregato per i bambini ricoverati nel vicino ospedale: «Preghiamo per loro - ha detto don Turturici dal palco - perché siano alleviate le loro sofferenze».