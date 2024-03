Palermo, bando per gli spettacoli per il Festino: è il quattrocentesimo anniversario

È stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo un avviso pubblico per la realizzazione delle iniziative artistico culturali in accompagnamento al 400° Festino di Santa Rosalia, edizione 2024. L’obiettivo è di ripercorrere, attraverso le iniziative culturali, la tradizione e la storia della santa patrona tra folklore, culto e innovazione per accrescere la dedizione verso i luoghi della città.

«L’amministrazione ha l’obiettivo di creare un circuito di eventi dedicati alla Santuzza durante tutto il 2024 e questo avviso ha una doppia valenza - spiegano il sindaco, Roberto Lagalla, e l’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella -. Da un lato, dare vita a spettacoli e manifestazioni culturali che tocchino il più possibile tutti i quartieri della città, dall’altro coinvolgere gli operatori culturali che rappresentano il motore degli eventi di Santa Rosalia, coniugando gli aspetti religiosi e laici».

All’avviso possono partecipare gli operatori culturali costituiti da almeno un anno e in corso di attività alla data di pubblicazione (imprese, operatori economici, associazioni, enti di promozione culturale, istituzioni). Gli stessi potranno proporre un solo progetto. L’avviso è corredato da un modulo di istanza di partecipazione e da relativi allegati che dovranno essere compilati in ogni loro parte e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante. La proposta, completa in ogni sua parte, potrà prevedere un costo massimo di 30 mila euro compresa Iva e dovrà essere eseguita nel periodo compreso da maggio a dicembre 2024, a pena di esclusione. Oltre alle finalità, dovrà anche contenere le indicazioni dei luoghi, delle date e degli orari di realizzazione dell’evento e dovrà essere trasmessa completa in ogni sua parte esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a: [email protected] entro e non oltre le ore 12 dell’11 aprile. Nell’oggetto della mail va scritto: «Partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di iniziative artistico-culturali a corollario in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia - edizione 2024».