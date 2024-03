Palermo, svelata la nuova tomba di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nella Basilica di San Domenico

«Oggi è una giornata importante per Palermo - dice Lagalla - non solo recupera memoria storica ma offre un riconoscimento al valore didascalico e sociale della letteratura e aggiunge una straordinaria personalità siciliana al suo Pantheon, già ricco di presenze che hanno fatto la storia e il cambiamento di questa terra e città». Il sepolcro in cui riposa adesso l’autore del Gattopardo è stato posto a pochi passi dal luogo di riposo del giudice Giovanni Falcone.

«Giuseppe Tomasi con la usa opera - sottolinea - è di ispirazione per l’umanità, non solo per noi palermitani o siciliani. È uno scrittore universale».

«La sua presenza qui vuol dire che non possiamo non essere dalla parte della formazione e dell’educazione - aggiunge il rettore della Basilica di San Domenico, Sergio Catalano - lui è qui come illustre e quindi come luce per tantissimi: non dobbiamo limitare il campo, ci hanno riconosciuto il valore interazione del suo lavoro e noi dobbiamo contribuire a restituirlo all’umanità grazie alla sua presenza qui in San Domenico».

nel video le interviste a: Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Nicoletta Polo, nuora di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; Sergio Catalano, rettore della Basilica di San Domenico