A Palermo riapre dopo 23 anni il Villino Favaloro, ospiterà un museo della fotografia

Il progetto di ristrutturazione è stato curato dal Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione, per un importo di 1,7 milioni di euro, fondi del Pon “Cultura e sviluppo" 2014/2020.

«Viene finalmente restituita alla pubblica fruizione un’opera architettonica di grande pregio, tappa essenziale dell’itinerario Liberty a Palermo - sottolinea l’assessore regionale ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - e viene assicurata la giusta valorizzazione alle collezioni fotografiche del Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione, in un’esposizione permanente in grado di narrare la storia della fotografia in Sicilia e la memoria culturale della Regione».

Un secondo intervento, con un importo di oltre 900 mila euro, ha consentito di curare l’allestimento multimediale e immersivo, affidato a Vodafone Business ed Ett, per integrare e potenziare il sistema espositivo.

Il Centro ha curato i contenuti dedicati alle varie tematiche: storia delle tecniche fotografiche, i fotografi del Grand Tour, la fotografia tra naturalismo e pittorialismo, la storia della ritrattistica, i grandi fotografi siciliani, la documentazione fotografica legata allo sviluppo industriale e alla riforma agraria.