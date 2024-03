Inaugurato il presepe di Pasqua a Balestrate, gli eroi della Sicilia nel nostro tempo: da Falcone e Borsellino a Biagio Conte

Il presepe è un insieme di opere d’arte che rimandano alla tradizione napoletana degli impagliati e raffigurano anche eroi e personaggi del nostro tempo. Il senso della giustizia dei giudici Falcone e Borsellino, l’onestà di Padre Pino Puglisi, il coraggio di Franca Viola, e poi lo scrittore Andrea Camilleri, il missionario Biagio Conte, e il carabiniere Domenico Intravaia, uno dei carabinieri morto nella strage di Nassiriya in Iraq, la cui miniatura è stata apprezzata dal deputato regionale Marco Intravaia presente alla cerimonia. Tra i personaggi anche Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Me contro te, portatori di un messaggio di gioia e di rinascita. E proprio la coppia di youtuber tanto amata dai bambini ieri in un commento su Instagram ha fatto i complimenti per il lavoro svolto e ha rivolto gli auguri di Pasqua a tutta la comunità.

Inaugurato ieri a Balestrate il Presepe di Pasqua, una mostra in cui si ripercorre la storia della Passione di Gesù nelle scene realizzate a mano da artigiani del territorio. L'installazione ha registrato in poche ore oltre 200 ingressi. Presenti alla cerimonia tutti i protagonisti del progetto, dall'insegnante in quiescenza che ha promosso l'iniziativa, Maddalena Cottone, al presidente della cooperativa di comunità che ha supportato le attività, Riccardo Vescovo, l'arciprete Francesco Giannola, il sindaco Vito Rizzo, il dirigente scolastico Benedetto Lo Piccolo.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto - dice Maddalena Cottone, promotrice dell'iniziativa - e in particolar modo voglio citare l'azienda Lemon Sistemi che ha creduto per prima nell'idea e al proprietario dei locali che li ha messo a disposizione gratuitamente. Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno rivelato grandi doti artistiche, come Fiorella Palmeri e Filippa Tarantino. La nostra speranza è di poter continuare a rendere fruibile la mostra anche in estate quando il paese si popola di turisti". Per il presidente della cooperativa di comunità Terre delle Balestrate, Riccardo Vescovo, "la forza di questo progetto è essere riusciti a coinvolgere tutte le componenti del territorio, dalla scuola al Comune, dalla parrocchia agli artigiani, per creare un'opera culturale che rappresenta un attrattore per questo territorio che va oltre la stagione balneare e ha un messaggio sempre attuale».

Nei presepi figurano personaggi storici ma anche donne e uomini del nostro tempo celebri in tutto il mondo, a cui si aggiungono figure di rilievo del territorio come quelle dei parroci che si sono susseguiti negli anni a Balestrate e con loro il rettore Filippo Evola, ex direttore di Casa Professa a Palermo. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 17 alle 20, e sabato e domenica oltre al pomeriggio i locali saranno aperti anche la mattina dalle 11 alle 13. Per prenotare fuori dagli orari contattare il 3331552350 o scrivere a [email protected].