È morto Leonardo Marino: aveva recitato in «Squadra antimafia» e «Il giovane Montalbano». Il cordoglio

Lutto nel mondo del teatro e della televisione: è morto Leonardo Marino (nella foto). L’artista di origini palermitane, aveva 78 anni, ed è deceduto, a Catania, al termine di una lunga malattia. È cresciuto a Milano e aveva iniziato a esibirsi nel 1961 come cantante negli spettacoli studenteschi e nel 1964 aveva firmato il primo contratto discografico con il nome d'arte di Leonardo. Negli anni '60 ha inciso diversi 45 giri. Nel 1969 aveva partecipato al Festival di Sanremo con «Io che ho te», in coppia con i New Trolls e aveva registrato «La freccia nera», la sigla dell'omonima serie televisiva Rai.

Scrisse anche brani musicali, canzoni e poi si gettò a capofitto nella recitazione, prima in teatro e alla fine anche in tv. Ha infatti avuto ruoli nei film «Pizza Connection» e nelle serie tv «Giovanni Falcone», «Squadra Antimafia 5» e «Il giovane Montalbano». In campo musicale ha anche collaborato con Rosa Balistreri alla realizzazione di composizioni per l'Orestiade di Gibellina e di allestimenti per il Teatro Stabile di Catania.