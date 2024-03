Palermo, sabato sera musica classica sotto i portici di via Mariano Stabile

Il fascino della musica classica arriva sotto i portici di via Mariano Stabile, uno dei salotti urbani di Palermo, ribattezzato Spazio Stabile Art Gallery. Una serata di esibizioni dal vivo che apre una nuova stagione per quello spazio, un tempo in preda al degrado e oggi preso in carico da Confartigianato Palermo. Venne restituito alla città a dicembre 2023, in occasione della fiera di Natale. All’associazione degli artigiani l’amministrazione comunale ha affidato fino a dicembre del 2024 i portici di via Mariano Stabile, affinché lo spazio sia gestito e rivitalizzato.

Questo sabato, 9 marzo, dalle 18 alle 21, è in programma l'esibizione di un quartetto di archi composto dai violinisti Mattia Aculeo (nella foto) e Alice Rosapane, dal violista Francesco Montalto e dal violoncellista Ferdinando Preianò. Offriranno al pubblico interpretazioni dal repertorio classico. Si esibirà anche il duo formato dal direttore artistico dell'Accademia musicale Catarsi, Gabriele Catalanotto, al pianoforte, e dalla cantante Martina Pannunzio.