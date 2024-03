L’Ecomuseo di Palermo compie dieci anni e diventa accessibile a tutti

«Dieci anni fa non avevamo rapporti con la comunità locale e questo territorio – spiega Cristina Alga (nella foto), una delle fondatrice dell’Ecomuseo -. Noi arriviamo con questo archivio di storia, memoria, fotografie, video di famiglie delle borgate marinare della città e in questi 10 anni abbiamo fatto tanto lavoro socio-educativo. Tuttora il pomeriggio ci sono attività gratuite per bambini e bambine e abbiamo uno spazio donne. In questi anni abbiamo curato sopratutto le relazioni con le famiglie e le scuole di questo territorio. Adesso ci sarà una biglietteria e la possibilità di lavorare con i turisti. Per i palermitani invece il museo rimane a ingresso gratuito».

Il museo, inoltre, è stato reso accessibile a tutti. Alcune applicazioni permetteranno di avere audio descrizioni, video in lingua dei segni, e saranno installati dispositivi tattili all’interno del percorso. «Sono state abbattute tutte le barriere architettoniche per le persone su sedie a ruote – continua Alga – e abbiamo lavorato sulla possibilità di comprendere i contenuti per persone di tutte le età e di diverse provenienze e formazioni culturali».

Ad accompagnare i visitatori all’interno del percorso è Gabriele Morana: «Cerco di raccontare il museo e le attività - dice - attraverso tre temi: la storia recente di Palermo dal secondo dopoguerra in poi, il rapporto dei cittadini con il mare e il ricordo».

«L’ecomuseo del mare è un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione comunale e privato - dice Giampiero Cannella, assessore alla Cultura del Comune di Palermo -. In questi dieci anni l’associazione Mare Memoria Viva è diventata punto di riferimento per innumerevoli iniziative culturali e sociali in un quartiere particolarmente bisognoso di attenzione. Le innovazioni che vedono l’ecomuseo attrezzarsi per essere ancora più attrattivo inclusivo, sono la conferma di una preziosa e costante attenzione ai bisogni della città».