Presentata la stagione del Conservatorio Scarlatti di Palermo, concerti anche negli ospedali e per i detenuti

Musica antica, rassegna jazz, brani inediti, musica elettronica e percussioni. Protagonisti docenti e studenti insieme, che compongono l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio. È stata inaugurata stamattina (1 marzo) la stagione concertistica 2024 del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. A presentare il programma il direttore Mauro Visconti, nella sua prima uscita ufficiale, dopo la sua nomina (a novembre).

Il primo appuntamento sarà martedì 5 marzo alle 20.30 nella Sala Grande del Teatro Massimo. Sarà un anno pieno di iniziative per tutti gli appassionati della musica ma anche per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta. La programmazione concertistica proseguirà fino a dicembre. Tra le iniziative anche numerose di carattere sociale per le persone più fragili. Saranno organizzati infatti piccoli concerti anche all’Ismett e al reparto oncologico dell’ospedale Civico di Palermo, ma anche all’interno delle carceri e delle case di cura, per donare momenti di gioia e speranza.

«All’interno di questa stagione è presente la tradizione ma anche tanta innovazione – spiega il maestro Visconti – perché bisogna guardare al passato ma anche al presente e al futuro. Faremo piccole stagioni in alcune strutture ospedaliere della città, suoneremo per le persone detenute e per i nostri anziani nelle case di cura».