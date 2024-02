Palermo, la testimonianza da Gaza di un operatore di Medici senza Frontiere: «Mai vista tanta crudeltà»

E’ appena tornato da Gaza e ha visto con i suoi occhi cose che non potrà mai dimenticare. L’operatore di Medici senza frontiere, Alessandro Piro, in un incontro organizzato alla libreria Kalòs di Palermo, ha raccontato la sua esperienza in missione, durante il conflitto tra Israele e Palestina, e la sua attività, insieme ad altri colleghi per dare assistenza a adulti e bambini ustionati dai bombardamenti e per offrire assistenza sanitaria a tutti i pazienti vittime della guerra. Ma anche assistenza primaria agli sfollati e distribuzione di acqua. Piro ha risposto alle domande del giornalista Francesco Nuccio, caporedattore di Ansa, e dei presenti.

«Rispetto ad altre missioni, questa è stata particolarmente cruenta - racconta Alessandro Piro, operatore di Medici senza frontiere, palermitano di 37 anni -. Non avevo mai visto tanta crudeltà e difficilmente potrò dimenticarla. Fa parte del nostro lavoro ma siamo esseri umani e sono state esperienze emotive molto forti. Noi lavoriamo in collaborazione con il Ministero della Salute in quattro diversi ospedali».