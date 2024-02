Monreale, dopo trent'anni riapre in cineteatro Imperia: «In programma una grande stagione artistica»

Dopo trent’anni di chiusura, il cineteatro Imperia di Monreale riapre le sue porte ed è pronto a riabbracciare il pubblico con un programma «per tutti i gusti», come lo ha definito il direttore artistico Paolo La Bruna. Spettacoli ed eventi presentati questa mattina (28 febbraio) nei locali della biblioteca comunale di Santa Caterina: si comincerà l'8 marzo con lo spettacolo Sicilianamente Vostri dei famosi comici Toti e Totino, e si concluderà l’1 giugno, con il concerto della banda musicale Fiati della Normanna. Nel mezzo, tre mesi pieni di eventi che consentiranno di vivere il Cineteatro Imperia tutti i giorni della settimana, dal martedì alla domenica. Quattro i cartelloni, divisi per tipologie e spettacoli, che comprende, il cinema, il teatro comico, la musica e il teatro. Il teatro comico offrirà spettacoli di alcuni tra i più importanti attori siciliani, come Toti e Totino, Mary Cipolla, Antonio Pandolfo, Marco Manera, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Mago Plip e Stefano Piazza.

Il cartellone musicale, elaborato grazie all’impegno del maestro Giovanni Vaglica, porterà sul palco artisti del calibro di Silvia Vaglica (monrealese) e Giuseppe Grippi, due dei pianisti siciliani più promettenti del panorama musicale, che si esibiranno in coppia accompagnati dalla Massimo Youth Orchestra. E ancora, il tenore Alberto Profeta, Il Disinganno, il duo composto da Pierpaolo Petta e Manuela Quadrante, il duo composto dal Soprano Laura Giordano e dal pianista Salvatore Scinaldi, l’Ensemble Divino Amore. Il teatro, invece, consentirà di dare spazio agli artisti e alle compagnie locali, tra i quali il puparo Enzo Mancuso, l’attore Salvo Piparo, la compagnia teatrale Il Tritone, la Sicily Music Academy, La Compagnia in valigia e la Compagnia delle fiabe, «che porterà lo spettacolo del Piccolo principe - spiega La Bruna - pensato per i bambini». Infine, il cinema offrirà due rassegne ideate in collaborazione con il Marconi Multisala: la prima, con spettacoli ogni martedì e giovedì, conterrà film di alta qualità usciti da pochissimo nelle sale cinematografiche; mentre la seconda, con spettacoli il mercoledì, sarà una rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie.