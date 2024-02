Stasera al Golden di Palermo le confessioni di un malandrino, concerto con Branduardi

Stasera alle 21 al Teatro Golden (via Terrasanta 60) le Confessioni di un malandrino di Angelo Branduardi pronto a presentare una versione particolare dei suoi brani più celebri, in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni.

L’esibizione si basa sul violino e la chitarra di Branduardi e sulla «piccola orchestra» di Valdemarin che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarre e fisarmonica.

Verranno eseguiti brani che si rifanno alla musica del periodo classico più arcaico e che fanno parte della raccolta Futuro antico – che fu pubblicata nel 1996 - che conta ben otto episodi legate alle sonate medievali, sia sacre che profane. Non mancheranno i brani più celebri legati alla carriera di Angelo ma accanto a questi si potranno riascoltare alcune delle sue composizioni più rare, meno eseguite ma non per questo dimenticate o meno amate.

Info e biglietti dell’evento (poltronissima 46 euro; poltrona 40 euro, distinti 34 euro), organizzato da Eventi Olimpo, sono disponibili su TicketOne.