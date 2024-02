Santissimo Crocifisso di Monreale, un docufilm racconta la storica festa religiosa

"Si faccia foco et luminarie". Così nel 1625 l'arcivescovo Girolamo Venero tracciava i passi della festa del Santissimo Crocifisso di Monreale, dopo aver ricevuto la grazia della cessazione della peste. La frase, che dà il tono alle celebrazioni e ai festeggiamenti nei giorni 1, 2 e 3 maggio, è stata scelta come titolo del primo docufilm sull’essenza, la storia, la passione del culto e l’indissolubile legame con la città. "Si faccia foco et luminarie" è stato presentato in anteprima nel santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata di Monreale, in cui è custodito il simulacro.

"Si faccia foco et luminarie" racconta della fede del popolo monrealese verso il Cristo Crocifisso, una tradizione tramandata di generazione in generazione. Il docufilm si snoda tra testimonianze inedite, documenti custoditi negli archivi della Collegiata e tra le voci dei confrati della Confraternita del Santissimo Crocifisso e di un’insegnante di Monreale che descrivono i vari momenti della processione con una serie di aneddoti. I passaggi storici del culto sono stati descritti da don Giovanni Vitale, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Monreale. Per la colonna sonora è stato scelto Corri o figlio, brano tradizionalmente eseguito per la novena, interpretato al pianoforte dalla pianista monrealese Silvia Vaglica.

Un'altra testimonianza importante è quella dell'arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi: «È stata la prima volta che partecipavo a questa manifestazione straordinaria di fede e anche di tradizione di Monreale – commenta –. Ai piedi del Crocifisso tutti i monrealesi s’inchinano e ricordano una tradizione trasmessa dai familiari. Si coglie una duplice storia in questa festa: un popolo carico di speranza e la salvezza che racconta la Croce. Cristo fonda la nostra speranza in una certezza, lui cammina per le nostre strade e ci aiuta a vivere in modo nuovo. È questa l’esperienza che in particolar modo ho fatto l’anno scorso, quando ho avuto la possibilità di salire sulla vara e venerare da vicino la sacra immagine. Il volto del Crocifisso ci chiama a ripensare e a ripensarci dentro la storia in modo nuovo, perché il Crocifisso è un segno di contraddizione, di scandalo, di cambiamento. La devozione del Crocifisso in tutti questi anni è cresciuta, combattuta tra una nostra storia fatta di tradizioni e un annuncio di salvezza fatto dal Crocifisso, dobbiamo fare incontrare queste due storie perché quella dei nostri tempi possa cambiare».