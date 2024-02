È morto lo scrittore palermitano Alessio Calaciura

È morto Alessio Calaciura, palermitano, autore della raccolta di racconti «Volevo essere Pernambuco», libro edito da Navarra.

Lo ricorda così la scrittrice Roberta Lo Scrudato: «Mi piace pensare che tu sia pernambuco in questo momento. Noi che guardandoci con i libri in mano abbiamo riso per la credibilità dei nostri occhiali da vista, pensando a quanti lettori, vedendoci, ci avrebbero apprezzato. Te ne sei andato così. Hai scritto una pagina buia del libro più importante della nostra vita. Scrivi dall’alto dei cieli e illumina le menti di noi scrittori sulla terra. Ti abbraccio forte e penna in su. Che la terra ti sia lieve, collega».