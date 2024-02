Vola Libero, il nuovo singolo del palermitano Moa

Si chiama Vola libero il nuovo e quarto singolo del ballerino e cantautore palermitano Maurizio Asciutto in arte MOA, uscito da qualche giorno su tutti i digital store e su YouTube con il videoclip: un brano pop e motivazionale che parla di crescita personale e invita a non smettere mai di sognare e a lottare per realizzare le proprie aspirazioni.

Un crescendo per l’artista palermitano lanciato nel 2021 con la prima hit estiva, Vieni Via, un brano italian dance pop, cui è seguito, nello stesso anno, 212° Fahrenheit; nel 2022 è arrivato Tredici, che ha dato spazio anche alla vena sentimentale ed emozionale dell’artista. Tre anni di musica in cui Moa è riuscito ad avere sempre più seguito e a conquistare sempre più fan che lo incitano a proseguire nel suo cammino artistico. Ad oggi i suoi canali social e YouTube vantano oltre 200 mila visualizzazioni e ascolti.

Maurizio Asciutto inizia la sua carriera artistica come ballerino e successivamente coreografo realizzando videoclip per svariate trasmissioni televisive tra cui The coach, Sicilia cabaret, Radio Italia live, Rai2 e La7 gold. Collabora per il film Streetdance 2 e si esibisce nella sala di concerto (Hollywood-Palladium) a Los Angeles. Il suo lavoro come artista gli ha permesso di viaggiare molto in Europa e nel mondo imparando così 4 lingue diverse. “Sin da piccolo ho sempre amato la musica a 360 gradi – racconta Moa – e per questo sono diventato ballerino e coreografo. Il mio grande, unico e inimitabile idolo è stato Michael Jackson, ma seguivo anche le boy-band americane e tutti gli artisti che associano la danza con il canto. È stato sempre un grande sogno poter ampliare il mio terreno artistico aggiungendo il canto, diventando così un performer completo - stile americano - ma rigorosamente tutto italiano».