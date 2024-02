Sinfonica siciliana: Schubert e Shuman secondo Angius e Albanese

Sul palco del Politeama Garibaldi di Palermo per la stagione dell’Orchestra sinfonica siciliana nei concerti di venerdì (16, inizio alle 21) e sabato (18, alle 17.30) uno dei pianisti più richiesti della sua generazione: Giuseppe Albanese (1977) diretto dal maestro Marco Angius (1969), un riferimento per il repertorio musicale contemporaneo. In programma Vier Landler (Quattro danze) D. 814. di Schubert (nella trascrizione per orchestra di Aldo Clementi) il concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 54 e la Sinfonia n. 1 (La Primavera) in si bemolle maggiore op. 38 di Shuman. Angius, già autore di una monografia su Salvatore Sciarrino, ha diretto Ensemble Intercontemporain (Agorà 2012), Tokyo Philharmonic, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestra della Toscana, Sinfonica di Lecce, I Pomeriggi Musicali, Luxembourg Philharmonie, Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam, La Filature di Mulhouse, Teatro Lirico di Cagliari.