La passione per Klimt, a Palermo una mostra immersiva nell’universo del pittore austriaco

Una mostra immersiva per tutti gli appassionati del mondo di Klimt. A partire da oggi fino al 5 maggio sarà possibile, a Palazzo Mazzarino in via Maqueda a Palermo, fare uno straordinario viaggio nell’universo del famoso pittore austriaco, considerato uno dei più significativi artisti della secessione viennese. Un’esperienza totalizzante, tra il reale il virtuale, un percorso interattivo presentato dalla Olympo Cdc Holding, che farà entrare i visitatori dentro le opere di Gustav Klimt.

“Qui dentro c’è tutta la vita di questo grande artista austriaco – spiega Calogero Di Carlo, organizzatore della mostra -. Entrando ci si immerge in tutto il suo mondo. Poi c’è un corridoio con tutte le opere e le rispettive didascalie. Poi un’aula con dei visori che virtualmente fanno entrare i visitatori dentro le opere dell’artista. A seguire, un’aula didattica per i bambini che potranno disegnare e imitare il grande Klimt. Nella sua vita è stato un rivoluzionario e si è lasciato influenzare molto dal padre e dal fratello che erano orefici, per questo ha utilizzato l’oro nelle sue opere. Saremo aperti al pubblico per tre mesi. Abbiamo iniziato con Van Gogh, poi c’è stata Frida Kahlo e oggi Gustav Klimt”.