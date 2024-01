A Palermo studenti alla scoperta di Ernesto Basile nell’anniversario della sua morte

Hanno studiato sui libri, a scuola, la vita e le opere dell’architetto Ernesto Basile, maestro del modernismo internazionale e del Liberty e oggi, che si celebrano i 167 anni della sua nascita, accompagnati dai loro docenti di storia dell’arte e alcuni rappresentanti di Legambiente, sono andati in giro per Palermo e hanno visitato le opere del Basile, ammirandole da vicino e toccandole con mano. Gli studenti del liceo classico Umberto I e dell’istituto tecnico - commerciale Pio La Torre si sono dati appuntamento stamattina al chiosco Ribaudo di via Castelnuovo.

Da lì sono partiti alla volta del Villino Ida, in via Siracusa ,e infine, tutti allo spazio di piazza Crispi un tempo occupato da Villa Deliella. Un approccio diverso per i ragazzi allo studio delle opere del Basile che permette loro di conoscere e vivere la città.

«Abbiamo pensato di ricordare Basile dopo 167 anni dalla sua nascita – spiega Gianfranco Zanna di Legambiente Sicilia - e lo vogliamo fare ricordando le opere dell’immenso patrimonio che ha progettato, ideato e realizzato. Lo facciamo nello spirito di Legambiente, con la memoria, il ricordo ma anche con la denuncia e la proposta. Le denuncia perché il chiosco Ribaudo ha bisogno di un restauro immediato e Villino Ida Basile in via Siracusa si spera diventi finalmente la casa-museo di Ernesto Basile».