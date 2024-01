In diretta «Raccontami»: ospite di Salvo La Rosa è Lello Analfino

In diretta la nona puntata di «Raccontami», in onda su Tgs (c.12 del d.t.) e in streaming su www.gds.it. Ospite della puntata di stasera (venerdì 12 gennaio 2024) è il cantante e musicista Lello Analfino. Replica su Tgs alle 23,30. Nel salotto del conduttore Salvo La Rosa, realizzato anche questa volta nel magnifico scenario dell’ Orto Botanico di Palermo, viene raccontata la bella storia di Lello Analfino che prima con i Tinturia e poi da solista ha scritto pagine importanti e prestigiose della storia della musica siciliana, impegnandosi con successo anche nel teatro e nel campo delle tradizioni popolari dell'Isola.