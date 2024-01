Natale a Palermo: a Sant'Anna il Giacomo Candela Brass, ensemble di ottoni e percussioni

Ottoni e percussioni per il giro di boa del festival Natale a Palermo che riprende la sua corsa dopo la consueta pausa di Capodanno: domani (2 gennaio) alle 19 nella chiesa di Sant’Anna la Misericordia è atteso il Giacomo Candela Brass Ensemble, formazione da camera di dodici musicisti di Buseto Palizzolo, tra professionisti e studenti di Conservatorio, alcuni vantano collaborazioni con istituzioni musicali europee di rilievo, dal Luglio Trapanese al Teatro alla Scala. Il repertorio spazia dalla musica scritta per ottoni da compositori come Gabrieli, alle colonne sonore dei film più celebri (La Strada di Fellini), passando da Bach, Fauré, Piazzolla, ed alcuni famosi brani natalizi. Gli arrangiamenti nascono dalla collaborazione dei membri del gruppo, molto unito e dedito alla diffusione della musica per ottoni e percussioni.

Mercoledì 3 gennaio è invece in programma uno degli appuntamenti più attesi: le canzoni natalizie e le musiche più amate interpretate dalle sette voci a cappella dei SeiOttavi a Casa Professa. Riprodurranno, sempre con le sole voci, effetti strumentali, sonori, onomatopeici e di mouth-drumming e beat-box. Il concerto sarà una sorpresa, tra canzoni di Natale tra le più celebri, incursioni classiche, colonne sonore, ma anche Franco Battiato e Led Zeppelin.

Inizia con questi concerti la seconda tranche di Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese promossa dal Rotary Club Palermo Est e organizzata dai Club Service della città, quindi Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, Fasmp, ex Allievi del Gonzaga, Ordine Dinastici di Casa Savoia e il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura su indicazione diretta dell’assessore Giampiero Cannella, e il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di Idea Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana. L’ingresso è sempre libero.

I siti e le date

2 gennaio, ore 19: chiesa Sant’Anna la Misericordia

3 gennaio, ore 19: chiesa di Casa Professa

4 gennaio, ore 19: chiesa San Giuseppe dei Teatini

5 gennaio, ore 19: chiesa della Gancia

6 gennaio, ore 19.30: chiesa di San Domenico