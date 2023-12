Sale l'attesa per il concerto di Elodie a Palermo, scattato il piano sicurezza: transenne aperte dalle 20

Sale l'attesa per uno Capodanno dei più attesi d’Italia, a Palermo con Elodie, una delle più famose cantanti italiane, ed è scattato già il piano sicurezza in vista del concerto. Forze dell'ordine in azione, con il perimetro del concerto che è stato transennato e anche le strade limitrofe sono state chiuse. In una parte di via Libertà sono spuntati grossi blocchi di cemento che servono per delimitare la zona e non fare entrare le auto. Sono già presenti centinaia di persone e gli artisti stanno effettuando le prove, dopo quelle già fatte ieri sera.

Le transenne saranno aperte alle 20 - e questo si sa già da giorni, i varchi sono tre, da via Ruggiero Settimo, da via Dante e da via Libertà, da raggiungere con le navette messe a disposizione dall’Amat dai tre parcheggi Lennon, Basile e Emiri -, alle 20,30 inizierà lo spettacolo condotto da Salvo La Rosa e Eliana Chiavetta (e sarà avviata la diretta in esclusiva su Tgs e su gds.it): il primo a salire sul palco sarà il giovane Marlo con quel suo rap venato di pop che lo rende una delle voci più interessanti; tre canzoni e con altre tre lo segue Peppe Lana.

Attenzione massima sotto il profilo della sicurezza, dopo una serie di episodi di violenza che hanno segnato in questi giorni la zona della movida. Accessi sorvegliati da via Libertà e da via Ruggero Settimo. Le forze dell’ordine e gli steward sono già nelle postazioni che fungeranno da tornelli al fine di potere eseguire i controlli.Il numero massimo di spettatori entro l’area transennata sarà di 9.800 persone per rispettare i parametri di capienza in sicurezza delle due piazze. Eventuale afflusso superiore sarà gestito dalle forze dell’ordine.

Il Comune di Palermo «metterà in campo ogni azione utile a garantire la piena sicurezza del teatro dell’evento e delle aree limitrofe attraverso azioni specifiche e un adeguato dispiegamento di personale della polizia municipale, degli steward e dei volontari della protezione civile per le opportune attività di pre-filtraggio, filtraggio e sorveglianza». Sarà presente personale della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza per la gestione dell’ordine pubblico, dei vigili del fuoco e della Croce rossa. La polizia municipale garantirà 14 pattuglie per il concerto. In prossimità del palco e in una zona adeguata sarà collocata un’area per disabili in modo che possano accedere ed assistere in sicurezza e comfort all’evento. L’ingresso è previsto da via Emerico Amari.

Il concerto di Capodanno di Palermo senz'auto. L'Amat, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo, ha preparato un piano di trasporto in occasione della notte di san Silvestro. Sono state predisposte delle linee che collegheranno i parcheggi Lennon, Basile ed Emiri con piazza Ruggero Settimo per accompagnare le persone al concerto dal pomeriggio e per il rientro fino alle 2.30 di notte.

Ecco il dettaglio delle corse: dal Parcheggio Emiri: Linea 124 sino al Politeama; dal parcheggio Basile: Linea 104 e 108 sino al Politeama; dal parcheggio Basile: Linea 109 sino alla Stazione Centrale; dal parcheggio Lennon: Linea 103 e 134 sino al Teatro Massimo; dalla Stazione Centrale: Linea 101 e 107 sino al Politeama.

Per il rientro (alle 2/2.30): dal Politeama verso il parcheggio Lennon: Linea N3; dal politeama verso il parcheggio Basile: Linea N7; dal Politeama verso il parcheggio Emiri: Linea N5.