Il Capodanno 2024 di Palermo: sul palco conducono Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta

Una piazza Politeama stracolma ha salutato il Capodanno 2024 a Palermo. Il concerto di Elodie è stato il momento clou di una serata all’insegna della musica, della comicità e dell’intrattenimento. Uno show cominciato alle 20.30 e proseguito fino a notte fonda, che ha messo in luce numerosi artisti siciliani.

Sul palco i conduttori Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta, che hanno guidato il pubblico fino al brindisi di mezzanotte, con il supporto di Sara Priolo e Giovanni Villino dal backstage, per poi lasciare spazio al concerto di Elodie, che è salita sul palco quando il 2024 era già iniziato.

Prima di Elodie già tanta musica. La Massimo Youth Orchestra ha fatto da colonna sonora agli artisti che si sono esibiti sul palco, compreso quel Samuele Palumbo, il giovanissimo violinista di Cefalù che ha vinto Tu Si Que Vales, che suona proprio nell’orchestra giovanile del Massimo.

Ha aperto le danze Marlo, classe ’98, le cui influenze musicali abbracciano il mondo street del rap, poi Peppe Lana, che intreccia la canzone d’autore al jazz a alla world music in un mix elegante e contemporaneo, Pridea, diplomata all’Officina Pasolini di Tosca a Roma nel 2020 e attualmente in arte performativa, finalista al Festival di Castrocaro 2023. A fare ridere hanno provveduto Antonio Pandolfo e Sergio Vespertino. Di notevole intensità le esibizioni di Pamela Barone, Giuliana Di Liberto e Daria Biancardi. In consolle, durante il brindisi della mezzanotte e dopo il concerto di Elodie Ornella P. Dj.