Dal palco di piazza Politeama l'annuncio: Daria Biancardi in finale all'European Blues Challenge

Ha già conquistato l’Italia, vincendo la supersfida di All Together Now. Ora Daria Biancardi proverà a scalare la vetta d’Europa, come cantante solista della band bolognese dei Groove City. Un sodalizio felice e vincente grazie al quale la singer palermitana ha conquistato il titolo nazionale del concorso. Stasera Eliana Chiavetta, dal palco del Capodanno cittadino, ha annunciato al pubblico presente in piazza Politeama ed a quello in ascolto su Tgs e in streaming su Gds.it, la lieta notizia per una artista che continua a superare ogni barriera e a fare conoscere oltre ogni confine la sua incredibile voce gospel.

La finale del concorso europeo è in calendario ad aprile a Braga, in Portogallo. La palermitana (voce solista) sarà accompagnata da Fabio Ziveri (tastiere), Andrea Scorzoni (sax), Pier Martinetti (chitarra), Rita Girelli (basso) e Gianluca Schiavon (batteria).