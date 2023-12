Il mondo teatrale palermitano piange l'attrice Maria Zappalà, il figlio: «Eri il cuore pulsante della nostra vita»

«Come in un soffio sei andata via. Mamma Maria, sei stato il cuore pulsante della nostra vita, del nostro lavoro, della nostra esistenza». Con queste parole Franco Zappalà, dellos torico teatro palermitano, ha annunciato la morte della madre, avvenuta nelle scorse ore. Una notizia che ha scosso il mondo teatrale del capoluogo, dove i Zappalà rappresentano un vero e proprio punto di riferimento. «Ricordo la tua frase - continua il figlio - che mi dicevi sempre: Vabbè, non ti preoccupare, vai avanti. Domani per chi vuole dare un ultimo saluto a Maria lo potrà fare presso la camera mortuaria di Villa Sofia».

Tantissimi i messaggi di cordoglio condivisi sui social nelle ultime ore: «Sentite condoglianze al mio amico Zappalà Nino per la perdita improvvisa della cara moglie Maria. Ai suoi figli Franco, Giuseppe, Gaetana e tutti i familiari. Sei stata una gran bella persona. Indelebili le tue parole di incoraggiamento e per i sorrisi che ai regalato a coloro i quali ti hanno conosciuto. Ciao Cara Maria», scrive Gabriele Falanga. «Se ne va un pezzo di storia del mondo teatrale palermitano - è il messaggio di Toni Mancuso - una persona che ben conosceva lo spirito di sacrificio, una donna forte e allegra. Siamo vicini a tutta la famiglia».

Il teatro ha nel frattempo comunicato si avere rinviato gli spettacoli in programma per il 29 e il 30 dicembre, ovvero due concerti natalizi che andranno ins cena il 5 e il 6 gennaio. I funerali di Maria Zappalà saranno celebrati alle 11, domani savato 30 dicembre, nella Sala del Regno dei testimoni di Geova in via Rosario da Partanna 18, al Villaggio Ruffini di Palermo. Poi l'ultima tappa nel luogo a lei tanto caro: «Successivamente - spiega ancora Franco Zappalà - si effettuerà alle 12 una sosta di mezz'ora davanti al Nuovo Teatro Zappalà in via Autonomia Siciliana 123/a».