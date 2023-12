Palermo, i canti natalizi di Alberto Favara alla città dei ragazzi: «Doveroso omaggio»

Alla città dei ragazzi arrivano gli antichi canti natalizi dell’area del mediterraneo raccolti da Alberto Favara, famoso etnomusicologo e compositore siciliano. Originario di Salemi, ma quasi palermitano d’adozione, Favara è stato un grande studioso della storia della musica ed autore nel 1907 dell’antologia di canti dal titolo Canti della terra e del mare della Sicilia, e nel 1921 di una seconda raccolta di Canti popolari siciliani. Che oggi sono stati riproposti a grandi e piccini da Irene Ienile e Maurizio Maiorana: «In particolare ci sono tre brani della raccolta di Favara - spiegano - e un ulteriore brano I Re Magi che non è mai stato cantato in tempi moderni, è un po’ dimenticato».

Quest’anno è il centenario della morte di Favara e «abbiamo voluto rendere un omaggio - proseguono - è doveroso ricordarlo e tenerlo sempre più presente nel futuro». Non solo storia ma anche educazione civica: «Abbiamo anche Canzone intorno al mondo di Sergio Enrigo - raccontano - che parla i fratellanza e poi anche il tema dell’ecologia parlando di uno spazzino che non spazzava le strade, che affronta il tema dell’immondizia nelle strade, scottante per questa città».