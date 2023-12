Palermo, brindisi di Capodanno in diretta esclusiva su Tgs e Gds.it

Tgs scende in piazza per festeggiare insieme in esclusiva l’arrivo del nuovo anno. Dalle 20.30, sul canale 12 del digitale terrestre e in streaming sul sito, sarà possibile seguire lo spettacolo sul palco allestito in piazza Ruggero Settimo. Musica, cabaret e intrattenimento. Tanti gli ospiti e a condurre sul palco Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta. I collegamenti con Tgs saranno curati da Sara Priolo e Giovanni Villino, che racconteranno il dietro le quinte e i retroscena.

Nella foto l'allestimento del palco in piazza Ruggero Settimo per il concerto di Elodie