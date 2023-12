Palermo, le fiabe di Calvino al centro di una rassegna dedicata ai bambini

In occasione delle feste natalizie, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, CoopCulture e Dudi Libreria per bambini e ragazzi propongono a Palermo una mini rassegna dedicata ai più piccoli, per accompagnarli nella scoperta delle fiabe e del mondo fantastico dello scrittore, tra i più vivaci e significativi narratori della letteratura italiana del Novecento. Favole ispirate alla Sicilia, storie con protagonisti animali, bambini più saggi degli adulti che scelgono la pace: il mondo di Calvino sembra quanto mai attuale anche adesso.

Si comincia venerdì 29 dicembre alle 16.30 al Museo Salinas con Il Principe Granchio e Le storie di Iridella a cura di Valentina Di Miceli. Il Principe Granchio è una delle fiabe italiane della celebre raccolta di Italo Calvino. La storia, di tradizione veneta, racconta di una principessa disposta a tutto pur di salvare la vita di un principe caduto sotto un misterioso incantesimo. Tra le onde del mare, grotte fatate, conchiglie e incantesimi, con tanti effetti speciali, questa storia cattura i bambini: qui l'eroina è la principessa, accompagnata da tanti altri personaggi in cui ogni bambino o bambina può identificarsi. A seguire un laboratorio creativo con tanti granchietti colorati. Le storie di Iridella è un teatrino itinerante ideato e condotto da Valentina Di Miceli, con l'obiettivo di raccontare storie animate, lontane dal fascino ipnotico della televisione, ma che catturano i bambini esercitando un potere straordinario, quello della fantasia. Quando si apre il piccolo sipario le figure di carta che abitano i libri prendono vita e comincia la magia del racconto.

Si prosegue sabato 30 dicembre alle 16.30 al Museo Salinas sempre con un doppio appuntamento. La volpe Giovannuzza e di nuovo Le storie di Iridella. La volpe Giovannuzza, tratta dalle Fiabe Italiane di Calvino, è un'antica versione popolare di una delle più famose fiabe della tradizione, Il gatto con gli stivali. Qui infatti a compiere le prodigiose gesta non è un gatto ma un'astuta volpe. Tramandataci grazie a due grandi studiosi e appassionati di tradizioni popolari, Giuseppe Pitrè e Laura Gonzenbach, oggi viene raccontata nella versione di Italo Calvino. Dopo il teatrino seguirà un laboratorio creativo.

Ancora, domenica 31 dicembre alle 11 al Museo Salinas C'era una volta...Italo Calvino: Gallo Cristallo. Narrazione illustrata ispirata alla fiaba Gallo Cristallo, una favola tradizionale italiana della regione Marche raccolta e rielaborata da Italo Calvino. Una storia ricca di protagonisti: il gallo, la gallina, l'oca, l'anatra e l'uccellino, senza far mancare il cattivo di turno che, come spesso accade, è un lupaccio affamato. Alla fine del racconto una divertente attività manuale creativa ispirata ai personaggi della storia.

Venerdì 5 gennaio alle 16.30 al Museo Salinas Le ochine, narrazione illustrata ispirata all’omonima fiaba, una storia tradizionale italiana della città di Siena e raccolta e rielaborata da Italo Calvino. Un racconto popolare dal sapore antico, semplice ma denso e ricco di significati. È la storia di un’oca che fa tante uova e di una volpe che fa di tutto per provare a sottrargliele con l’inganno. Un gentile fabbro costruisce per l’oca una casetta di ferro, ed ecco che comincia l’avvincente gioco di astuzia tra i due animali. Chi avrà la meglio? Alla fine del racconto una divertente attività manuale creativa ispirata ai personaggi della storia.

Sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio alle 11 all’Orto Botanico I disegni erano arrabbiati, lettura animata e proiezione con l’attrice Marcella Vaccarino e il live painting di Petra Trombini, dal testo I disegni arrabbiati di Italo Calvino, pubblicato nel 1977 sul Corriere dei Piccoli. «Se le battaglie fossero fatte a colpi di disegni, finirebbero con grasse risate, abbracci e sorrisi. Come sempre i bambini e le bambine riescono ad essere più saggi degli adulti».

Biglietti delle singole attività: 10 euro. Sono acquistabili online su www.coopculture.it