Il tema è donna: moda, musica, danza e solidarietà Al Massimo di Palermo

L'associazione Follow The Sun Odv - con la collaborazione del teatro Al Massimo di Palermo e dell'assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo - organizza venerdì una manifestazione di solidarietà a favore dell'associazione CO.TU.LE.VI per sostenere una borsa di studio intitolata a Roberta Siragusa, vittima di violenza.

Lo spettacolo di moda, danza e musica, presentato da Antonella Giotti, prevede diversi cambi di scena: le sfilate di moda del brand Clo Clo di Claudia Garraffa in cui si fondono arte, moda e artigianato; le creazioni di Nunzia La Rosa che mette la donna al centro della scena, con i vari colori che la rappresentano e che nascondono la grande realtà che tutte le donne vivono; la sfilata di Martino Midali che pensa un abito per tutte le donne; i gioielli Annadi di Anna Di Marzo; l'Ateneo di danze dell'Ottocento di Giacinta Patorno, un ritorno al passato con la danza storica che è compartecipazione del sapere e piacere sincero della condivisione; la Compagnia Flamenco libero dell'insegnante e direttrice artistica Giulia Compagno con il baile flamenco che non è solo danza ma storia, cultura, incontro e convivenza tra i popoli; la Scuola Style and Dance degli insegnanti Marco Maggio e Genny Cirillo con le coreografie di danza sul tema della violenza alle donne.