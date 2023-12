Rassegna Natale a Palermo, alla chiesa di San Francesco di Paola il Monesis Duo

Due giovani musicisti siciliani saranno i protagonisti del secondo concerto della XV edizione di Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese organizzata dai Club Service della città, da Santo Stefano all’Epifania. Domani, mercoledì 27 dicembre, alle 19, sarà una delle chiese più belle, la monumentale San Francesco di Paola, ad ospitare il gradito ritorno del Monesis duo, formato dal fisarmonicista Giuseppe Mazzara e dalla sassofonista Giorgia Grutta: due caratteri e strumenti differenti, quasi opposti, ma che grazie alle loro caratteristiche timbriche si sposano perfettamente per un viaggio dalla musica classica al tango, attraverso Vivaldi, Corelli, Bach, Silvio Zalambani, Andrea Ferrante, Gorka Hermosa e l’amato Piazzolla.

Il cartellone - impaginato dal direttore Gaetano Colajanni che è riuscito a coinvolgere tanti musicisti del territorio – proseguirà giovedì 28 dicembre nella chiesa della Pietà alla Kalsa e accoglierà il MeraKi Quartet, formato da giovani musicisti che fanno parte dell’Istituto Pagoto di Erice, la flautista Giusy Pellegrino, dalla pianista Giovanna Mirrione, dal violoncellista Ceo Toscano e dal chitarrista Antonino Veneroso. Musiche di Piazzolla, Rachmaninov, Ortolano, Foderà, Toscano,Tarrega e Villa-Lobos.

Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, Famp, ex Allievi del Gonzaga, Ordine Dinastici di Casa Savoia e il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura su indicazione diretta dell’assessore Giampiero Cannella, e il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di Idea Hub e il sostegno dell’Accademia musicale siciliana.

Il Monesis Duo

Il Monesis Duo nasce dalla volontà di due giovani musicisti siciliani, Giuseppe Mazzara e Giorgia Grutta, entrambi laureati con il massimo dei voti rispettivamente al Conservatorio Scarlatti di Palermo e al Conservatorio Scontrino di Trapani, e vincitori di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. L'obiettivo è quello di unire insieme due strumenti così particolari e allo stesso tempo così potenti: da un lato la fisarmonica, straordinario strumento che è definito un organo che respira, dal suono profondo, che con i suoi intrecci armonici crea una vera e propria orchestra capace di sostenere qualsiasi strumento. Dall’altro lato c’è il sassofono soprano, strumento dal suono acuto ma dolce e profondo insieme, soffiandoci dentro sembra quasi di poter trasmettere a chi ascolta la propria anima. Due caratteri differenti, quasi opposti, ma che grazie alle loro caratteristiche timbriche si sposano perfettamente insieme dando luce a magnifici arrangiamenti di famosi brani. L’idea del progetto è proprio quella di dare una nuova lettura e interpretazione a diversi tipi di musica. Un viaggio insomma che ripercorre le orme di autori celebri come Bach o Astor Piazzolla, e autori dei giorni nostri come Gorka Hermosa, Silvio Zalambani e tanti altri, passando dalla musica classica alla moderna, dalla brasiliana al tango. Il Monesis Duo ha vinto diversi premi in svariati concorsi, tra cui il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Buseto Palizzolo nel 2022 ed ha inoltre partecipato come ospite al World Accordion Festival 2022. Nel luglio scorso il Monesis Duo ha svolto un importante concerto all’interno della XIX rdizione del Festival Termoli Musica. Insegnanti in istituzioni ad indirizzo musicale, i due musicisti si stanno specializzando frequentando il biennio di musica da camera al Conservatorio di Trapani, svolgendo un’intensa attività concertistica.

Il programma

A. Vivaldi | Flute Concerto in G minor – La Notte, RV 439 – VI Allegro

A. Corelli | Violin Sonata in D minor – op.5 n°12 “ La Follia”

J. S. Bach/A. Marcello | Concerto in D minor, da “16 Konzerte nach verschiedenen Meistern", BWV 974 II Adagio

Jean Sebastian Bach | Oboe Sonata in G minor, BWV 1030b - III. Presto

Silvio Zalambani: Suite Porteña n. 1 (1. Milonga que fue - 2. Al Club del Vino – 3. Nostalgia del presente – 4. Buenos Aires e ritorno) -

Andrea Ferrante | Trame

Gorka Hermosa | Brehme

Autori vari | Christmas Medley

A. Piazzolla | Nightclub 1960 da Histoire du Tango